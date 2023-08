> Acesta a suferit o ruptura musculara la gamba stangaLuni, nationala de rugbi a Romaniei s-a reunit pentru ultima saptamana de pregatire in Capitala, in vederea participarii la Cupa Mondiala din Franta.Din pacate, in lotul de 33, anuntat recent, nu se mai regaseste fostul capitan al nationalei, humoreanul Mihai Macovei, care a suferit o ruptura musculara 2,5 cm (muschi gastrocnemian medial gamba stanga), dupa cum am aflat dintr-un comunicat a Federatiei Romane de Rugby (FRR). Alaturi de ... citeste toata stirea