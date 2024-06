Fotbalistii de la Otelul Galati sunt in cantonament la Vatra Dornei

Fotbalistii de la Otelul Galati au ajuns, duminica, 9 iunie, in cantonamentul din Vatra Dornei. Managerul tehnic Dorinel Munteanu are la antrenamente 18 jucatori, insa componenta lotului va fi imbunatatita in urmatoarele zile."SC Otelul Galati si-a deplasat astazi (duminica - n.r.) jucatorii si staff-ul tehnic in statiunea Vatra Dornei pentru primul stagiu de pregatire al verii. Managerul tehnic Dorinel Munteanu are momentan la antrenamente 18 jucatori, insa componenta lotului va fi ... citește toată știrea