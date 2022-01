Fotbalul si handbalul vor primi cate 2,5 milioane de lei din bugetul Sucevei

>"La CS *Universitatea*, tinta este sa ramana in prima liga, iar pentru Foresta, sa promoveze in Liga a II-a" a declarat primarulIon Lungu, primarul Sucevei, a facut public, ieri, raportul finantarilor nerambursabile acordate din fonduri publice structurilor sportive in anul 2021. Astfel, din alocarea de 2,5 milioane de lei, Clubul Sportiv de Handbal "Universitatea" Suceava a cheltuit 2,32 de milioane de lei, reprezentand 93% din total. Clubul Sportiv Municipal (CSM) Suceava a avut la ... citeste toata stirea