Gala Circuitului Carpatilor la alergare montana 2022

La finalul saptamanii trecute, municipiul Vatra Dornei a gazduit Gala Circuitului Carpatilor la alergare montana, intr-o locatie deosebita, una dintre cele mai frumoase din judet si din tara, Sala Oglinzilor din cladirea primariei, pentru a celebra 15 ani de alergare montana in Romania.Dupa cum am aflat de la dl Radu - Adrian Rey, presedintele Asociatiei RoMontana si vicepresedinte al Euromontana, "in cadrul galei au fost premiati cei mai buni alergatori, au fost prezentate toate cursele care ... citeste toata stirea