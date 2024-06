Germanul Daniel Sibert va arbitra meciul Romania - Slovacia

UEFA l-a delegat pe Daniel Siebert, din Germania, la partida decisiva a tricolorilor pentru calificarea in optimile EURO 2024, anunta FRF."Centralul" in varsta de 40 de ani nu a mai arbitrat nationala Romaniei pana in prezent. El va fi ajutat de asistentii Jan Seidel si Rafael Foltyn, si de al patrulea oficial Felix Zwayer, toti din Germania. In camera VAR se vor afla Bastian Dankert - arbitru, Christian Dingert, si ei tot din Germania, plus Massimiliano Irrati, din Italia, acestia doi din ... citește toată știrea