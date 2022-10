Gloria Buzau a trecut la limita de formatia spaniola Costa del Sol Malaga

> Echipa buzoiana este antrenata de suceveanul Adrian ChirutSCM Gloria Buzau a invins la limita echipa spaniola Costa del Sol Malaga, cu scorul de 32-31 (15-15), sambata seara, pe teren propriu, in prima mansa din turul al doilea preliminar al competitiei feminine de handbal EHF European League.Ana Maria Iuganu a marcat golul victoriei, din aruncare de la 7 metri, in ultimul minut, dupa care oaspetele au ratat ultimul atac.Echipa spaniola a inceput mai bine si a condus pe tabela in prima ... citeste toata stirea