Campioana CS Rapid Bucuresti a fost invinsa fara drept de apel de SCM Gloria Buzau, cu scorul de 36-29 (18-14), in deplasare, intr-un meci din etapa a doua a Ligii Nationale de handbal feminin.Gloria a condus la pauza cu patru goluri, 18-14, iar in repriza secunda a avut in cateva randuri avantaj de noua goluri pe tabela de marcaj (31-22, 32-23, 33-24, 36-27). Formatia buzoiana este condusa de pe banca ... citeste toata stirea