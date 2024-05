HC Bucovina a castigat din nou Masters Handball World Cup, competitie dedicata fostelor glorii ale handbalului mondial. Cu o echipa experimentata si valoroasa alcatuita in majoritate din suceveni, HC Bucovina a reusit pentru a patra oara consecutiv sa fie campioana mondiala la categoria plus 35 de ani.In finala, formatia suceveana s-a impus cu scorul de 21-9 in fata celor de la Golden Boys Merasport Baia Mare.Razvan Gavriloaia a devenit golgheterul competitiei cu 38 de goluri, in timp ce ... citește toată știrea