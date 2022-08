Una din cele mai frumoase si cunoscute competitii de alergare montana din tara, Hit The Egg - Ousoru Challenge, se va desfasura sambata, 13 august 2022, la Vatra Dornei. La startul editiei cu numarul 6 se vor alinia cateva sute de alergatori de toate varstele, profesionisti sau amatori, care iubesc natura, sportul si muntele, si care vor alerga pe Varful Ousoru (1639 m) din muntii Suhard."Hit The Egg - Ousoru Challenge este un concurs de alergare montana desfasurat in Muntii Suhard, cu scopul ... citeste toata stirea