Humoreanul Mihai Macovei, capitan al nationalei Romaniei si in meciul cu Polonia

Capitanul echipei nationale de rugbi a Romaniei, humoreanul Mihai Macovei, a declarat ca in partida cu Polonia, prima din din Rugby Europe Championship 2023, el si colegii lui vor sa ii surprinda pe adversari prin viteza de joc."Nu cunoastem prea multe despre Polonia. Stim ca e o echipa fizica. Eu am la echipa de club (RC Bassin d'Arcachon din Franta - n.red.) un polonez si am discutat cu el putin despre rugbiul polonez. Am inteles ca e o echipa fizica, o echipa care se bazeaza mult pe jocul ... citeste toata stirea