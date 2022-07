Humoreanul Mihai Macovei, din nou capitanul nationalei Romaniei la un meci istoric, Romania - Italia

Debutantul Victor Leon, jucator nascut in Republica Moldova, va incepe in primul 15 al echipei de rugbi a Romaniei in meciul-test cu reprezentativa Italiei, programat azi, de la ora 21:00, pe Stadionul National de Rugbi Arcul de Triumf din Bucuresti.La primul meci intre cele doua formatii, care are loc la Bucuresti, dupa 18 ani, Florin Vlaicu va reveni in primul 15, potrivit site-ului FRR. Capitanul "stejarilor" va fi pentru a 66-a oara humoreanul Mihai Macovei, care ajunge astfel la selectia ... citeste toata stirea