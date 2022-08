In doua amicale, universitarii suceveni au reusit o victorie cu CSM Bacau

In cadrul programului de pregatire in vederea noului sezon al Ligii Zimbrilor, echipa de handbal masculin CSU din Suceava a sustinut, vineri seara, un meci test la Bacau, in compania echipei locale, CSM. Formatia gazda s-a impus la final cu scorul de 30-26 (15-13).Pentru CSU din Suceava s-au facut remarcati Darius Makaria, Paul Simulescu, Ionut Andreescu - Csog Vencel 8 goluri, Claudiu Lazurca (5), Leonard Stefan (2), Pavel Loic (2), Alex Bologa (2), Irakli Kbilashvili (2), Elod Szasz (1), ... citeste toata stirea