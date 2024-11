Inca un succes pentru echipa CSU Suceava

Echipa de juniori I CSU Suceava a obtinut cea de-a patra victorie in tot atatea meciuri disputate in noua editie a Campionatului National, Seria E. Jucatorii antrenati de Vasile Boca au invins, la finele saptamanii trecute, in sala Scolii Gim-naziale "Ion Creanga", din Suceava, formatia LPS Piatra Neamt cu scorul de 50-19 (21-8)CSU Suceava: ... citește toată știrea