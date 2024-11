Infrangeri pentru favorite in ultima runda de campionat

Unirea Salcea a fost performera etapei a X-a in Seria I, dupa ce le-a provocat prima infrangere in actuala editie de campionat celor de la Bucovina Darmanesti. Echipa condusa de Mihai Palaghiea s-a impus in final cu scorul de 3-1, gratie golurilor marcate de Vasile Leunescu, Florin Scutelnicu si Daniel Burac, golul de onoare al oaspetilor fiind semnat de Victorin Ciocoiu.Vointa Zvoristea a profitat de acest rezultat si s-a distantat la patru puncte in fruntea clasamentului, dupa ce a castigat ... citește toată știrea