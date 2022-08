Interes deosebit pentru noul sezon al Ligii a IV-a

Asociatia Judeteana de Fotbal (AJF) Suceava a anuntat ca editia de campionat 2022-2023 a Ligii a IV-a va incepe pe data de 4 septembrie. Daca in sezonul precedent tabloul de concurs a fost format din 10 echipe, numarul formatiilor participante in esalonul al patrulea va fi mult mai mare incepand din aceasta toamna."Pe langa gruparile care au incheiat editia de campionat precedenta, mai sunt 5 echipe care au depus cereri de inscriere in campionat. Este vorba de ... citeste toata stirea