Ioan Verciuc, reprezentantul Sucevei la Campionatul European

Echipa nationala de cadeti a Romaniei va participa, in perioada 17-23 ianuarie, la Campionatul European de volei, care se va disputa in capitala Bulgariei, Sofia. Din lot face parte si suceveanul Ioan Verciuc, care este capitanul echipei Liceului cu Program Sportiv Suceava, formatie calificata in faza a doua a campionatului national de cadeti, acolo unde este pregatit de Bogdan Macsim. Sportiv foarte dotat la cei doar 14 ani ai sai, Verciuc este si ... citeste toata stirea