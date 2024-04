Irina Diaconescu, de la CSU Suceava, vicecampioana nationala

Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern a organizat, la sfarsitul saptamanii trecute, in bazinul din Complexul Sportiv de Natatie Otopeni, intrecerile Campionatului National de inot in bazin de 50 m pentru seniori, tineret si juniori I-II.Inotatoarea Irina Diaconescu, de la Clubul Sportiv Universitar din Suceava, a obtinut medalia de argint la categoria juniori si medalia de bronz la categoria tineret in proba de 200 metri fluture, cu timpul de 2.23.83.La aceeasi competitie a ... citește toată știrea