In conferinta de presa de ieri, de la Liceul cu Program Sportiv (LPS), in sala caruia evolueaza echipa CSU din Suceava, sustinuta de universitarii Darius Makaria (portar), Razvan Gavriloaia (golgheter) si Bogdan Soldanescu (antrenor secund) s-au abordat doua probleme majore: debutul in noul sezon oficial al Ligii Zimbrilor si participarea la Supercupa Romaniei.Asadar, handbalistii suceveni antrenati de Petru Ghervan, Bogdan Soldanescu si Iulian Andrei vor debuta "intr-o companie selecta", in ... citeste toata stirea