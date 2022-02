Juniorii de la CSU din Suceava au castigat in fata celor de la LPS Suceava - CSU din Suceava

Sambata, in sala de sport "Dumitru Bernicu" a Liceului cu Program Sportiv din Suceava, echipa de juniori handbal LPS Suceava a jucat cu CSU din Suceava Juniori 2, cei din urma impunandu-se categoric cu 33-22 (15-7). Echipa CSU din Suceava J2, antrenata de Ioan Tcaciuc si Vasile Boca, si-a demonstrat eficacitatea si "in deplasare", tinerii dand dovada de maturitate si eficienta, atat in atac, cat si in aparare. Gazdele de la LPS, antrenate de Razvan Bernicu, s-au comportat exemplar, desi au ... citeste toata stirea