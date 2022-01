Juniorii I de la CSU din Suceava intra in competitiile oficiale in acest weekend

La finele acestei saptamani, se reiau competitiile oficiale in cadrul Campionatului National de handbal masculin pentru juniori I. Lidera seriei A, CSU din Suceava, va primi, pe teren propriu, vizita ocupantei locului secund, Poli Iasi, duminica, in sala Scolii Gimnaziale "Ion Creanga".Gazdele, care recent au castigat Cupa Talentelor, in compania celor mai bune echipe din tara, nu au in program decat victoria."Avem o generatie deosebita in acest moment si vrem sa ne pastram invincibilitatea. ... citeste toata stirea