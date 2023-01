Juniors Cup, din nou in actualitate

Juniors Cup Suceava a devenit un turneu de prestigiu pentru fotbalul juvenil din zona Moldovei si nu numai si revine in actualitate.Organizata de ACS Juniorul Suceava, in parteneriat cu Primaria si Consiliul Local Suceava, editia de iarna din acest an va reuni la start aproape 1.000 de copii, reprezentand cluburi din opt judete din Romania, Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui, Bistrita-Nasaud si Brasov, dar si din Republica Moldova.Primele meciuri vor avea loc sambata si duminica, ... citeste toata stirea