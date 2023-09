Stadioanele din judetul Suceava au gazduit partidele etapei a V-a a Ligii a IV-a, la finele saptamanii precedente. In derbiul rundei, formatia Juniorul Salcea a dispus cu 2-0 de Juniorul Suceava, pastrandu-si invincibilitatea in acest sezon. Meciul disputat pe terenul sintetic de la Liceul cu Program Sportiv a fost decis de reusitele semnate de Florin Antonesei si Emanuel Moloce, in ultimul sfert de ora al intalnirii. In urma acestui succes, echipa antrenata de catre Paul Bosancu a preluat ... citeste toata stirea