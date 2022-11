Juniorul Salcea, noul lider al Seriei I

Juniorul Salcea este noul lider al Seriei I a Ligii a V-a de fotbal dupa ce s-a impus clar in duelul "fratricid" cu Unirea. Fosta prima clasata, Sporting Siminicea a cedat, dupa un adevarat "thriller" la Negostina.Minerul Iacobeni si Larix Dornisoara continua lupta pentru sefia clasamentului Seriei a II-a, dupa ce au castigat in deplasarile de la Marginea, respectiv Stroiesti.Rezultate inregistrate in etapa a IX-a a Ligii a V-a:Seria ... citeste toata stirea