Juniorul Suceava a castigat cel mai important trofeu de la Juniors Cup

Ultimul trofeu pus la bataie in editia de iarna a Juniors Cup a ramas acasa, in vitrina celor de la Juniorul Suceava. Echipa antrenata de Ovidiu Vranau si Bogdan Pantea a castigat turneul la categoria 2011, dupa ce s-a impus in finala mare, cu un categoric 4-0, in fata celor de la Junior Botosani.Juniorul Suceava (2011) a jucat in alcatuirea: Vlad Odeh - David Negru, Petru Constantin, Alex Prisecariu, Matei Darea, Olivian Pascanut, Robert Corhan, Stefan Tihon si Dionisie Toader.Podiumul a ... citeste toata stirea