Juniorul Suceava a intrat in linia dreapta a pregatirilor pentru barajul de promovare in esalonul trei

> Formatia suceveana va intalni, in dubla mansa, echipa Speranta Raucesti (Neamt)Juniorul Suceava a incheiat sezonul oficial al Ligii a IV-a cu un meci pe teren propriu impotriva gruparii Siretul Dolhasca. Calificata deja la barajul pentru promovarea in Liga a III-a, formatia gazda a folosit jucatori foarte tineri, care au evoluat mai putin in acest campionat, scorul final fiind 2-2.Dupa meci, conducerea AJF Suceava le-a oferit jucatorilor de la Juniorul Suceava diplomele, cupele, medalii ... citeste toata stirea