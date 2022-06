Juniorul Suceava, campioana judetului Suceava

Echipa Juniorul Suceava este campioana editiei 2021-2022 a Ligii a IV-a sucevene cu doua etape inainte de finalul competitiei. Intr-un meci contand pentru etapa a IV-a din play-off, echipa antrenata de Paul Bosancu s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celei de-a doua clasate, Moldova Draguseni. Datorita faptului ca in celalalt joc al rundei Somuzul Preutesti a cedat cu 1-4, la Dolhasca, in confruntarea cu Siretul, cei de la Juniorul Suceava au ajuns sa aiba un avans de sapte puncte in fruntea ... citeste toata stirea