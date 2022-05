Juniorul Suceava, din nou pe primul loc al clasamentului play-off

Echipa Juniorul Suceava a revenit pe primul loc in ierarhia play-off-ului Ligii a IV-a, dupa ce a castigat, pe terenul de la Itcani, cu scorul de 4-0, in fata gruparii Somuzul Preutesti, in etapa a doua. Formatia antrenata de Laurentiu Berezoschi s-a impus cu ajutorul reusitelor semnate de Andrei Cerlinca (2), Vlad Stanescu si Radu Tomescu. In celalalt joc al rundei, Moldova Draguseni a trecut la limita de Siretul Dolhasca, pe teren propriu.In play-out, s-au inregistrat ... citeste toata stirea