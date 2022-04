Etapa a XVI-a a Ligii a IV-a de fotbal a clarificat, daca mai era nevoie, situatia in varful clasamentului si a stabilit echipa care se va lupta pentru promovarea in esalonul trei. Liderul la zi, Juniorul Suceava, s-a impus in derbiul cu Somuzul Preutesti, ocupanta locului secund in clasament, si are un avans de zece puncte fata de aceasta formatie. ... citeste toata stirea