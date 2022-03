La finele saptamanii trecute, Liga IV-a de fotbal a Sucevei a programat meciurile din cadrul etapei a XII-a. La final, doar o singura echipa a castigat in deplasare, gazdele fiind invingatoare in patru partide.Liderul la zi, Juniorul Suceava, a invins, pe teren propriu, formatia AS Campulung Moldovenesc, cu scorul de 3-0. Gruparea clasata pe locul ... citeste toata stirea