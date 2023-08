Sambata, 29 iulie 2023, a avut loc la Radauti a cincea editie a Cupei "Prieteniei" la sah. Initiatorii acestui concurs au fost Clubul "Hong-Ha" Radauti, prin dnii Muha Edison si Costea Ciprian, caruia i s-au alaturat cluburile ACS "Gambit" Husi si CS "Sah" Suceava.De la an la an, tot mai multi participanti, tot mai multi prieteni isi dau intalnire sub cupola acestui concurs. Aleea cu umbrelute din Radauti a vibrat de pasiune si intelepciune. Minti iscusite au gandit si pus in practica ... citeste toata stirea