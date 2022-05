Lacramioara Perijoc, medaliata cu argint la mondialele de la Istanbul

Suceveanca Lacramioara Perijoc a cucerit vineri medalia de argint, in limitele categoriei 54 kg, la Campionatele Mondiale de box feminin de la Istanbul (Turcia), dupa ce a fost invinsa in finala de turcoaica Hatice Akbas, care dupa o lupta foarte echilibrata a primit o decizie partajata de 3-2, relateaza Agerpres.Perijoc, 28 ani, campioana europeana in 2019, a dominat din start lupta si s-a aruncat asupra adversarei, Hatice Akbas, campioana europeana Under 22 in acest an la 52 kg, cu serii de ... citeste toata stirea