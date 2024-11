Larix Dornisoara are o medie de sapte goluri pe meci!

Cea mai categorica victorie a rundei cu numarul 9 din Seria I a Ligii a V-a a fost repurtata de Releul Mihoveni Scheia, care a dispus cu 6-1 de Viitorul Forasti. Intr-un alt joc al etapei, Vointa Zvoristea s-a impus cu 5-2 la Siminicea si a urcat in fruntea clasamentului, profitand de faptul ca Bucovina Darmanesti a stat in aceasta runda.In Seria a II-a, liderul Larix Dornisoara a facut spectacol la Poiana Stampei castigand cu 13-1 disputa cu FC Marginea.Seria I - Rezultate inregistrate in ... citește toată știrea