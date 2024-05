Larix Dornisoara, singura echipa neinvinsa in acest sezon competitional

Etapa a XVI-a a Seriei I a Ligii a V-a a fost una in care toate echipele au marcat cel putin un gol. Probleme au aparut insa in derbiul Polul Nord Brodina - Unirea Salcea, meciul fiind intrerupt in minutul 85 din cauza unor incidente. Ramane de vazut hotararea Comisiei de Disciplina a AJF Suceava.In Seria a II-a a Ligii a V-a, Larix Dornisoara continua parcursul aproape perfect din acest sezon competitional castigand meciul rundei a XVI-a, 4-2 cu Dream Team Ipotesti. In aceeasi etapa Avantul ... citește toată știrea