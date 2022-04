Liderele celor trei serii, in grafic pentru primul loc in clasament

In prima serie a Ligii a V-a de fotbal a judetului Suceava, Bucovina Darmanesti s-a impus, pe teren propriu, in fata echipei Vointa Zvoristea, cu scorul de 3-2, si pastreaza un avans de doua puncte in fata celor de la Sporting Poieni Solca, invingatori la Forasti cu 7-0.In Seria a II-a, liderul Academica Galanesti a ajuns la zece meciuri consecutive fara infrangere, dupa ce a castigat in deplasarea de la Marginea, cu scorul de 5-1.Dorna Vatra Dornei s-a distantat la doua puncte in fruntea ... citeste toata stirea