La capatul unei prime faze, de exceptie, a Campionatului National de volei masculin pentru cadeti, echipa LPS CSS Suceava s-a calificat in faza urmatoare a competitiei. Dupa ce au pierdut meciul de debut cu echipa din Toplita, elevii profesorului Bogdan Macsim, au castigat tot pana la final.La capatul acestui parcurs sucevenii au acces in faza a doua a competitiei in care vor evolua intr-o grupa ... citeste toata stirea