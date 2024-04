LPS Suceava a castigat titlul national la categoria sperante

La finele saptamanii trecute, echipa de handbal a Liceului cu Program Sportiv din Suceava a cucerit titlul national la categoria sperante. Formatia pregatita de Razvan Bernicu a castigat toate partidele disputate in sala "Lucian Grigorescu" din Bucuresti.Sucevenii au trecut in grupa, pe rand, de CSM Focsani, cu 38-16, de Unirea Sanicolau Mare, cu 42-30, de CSM Bacau cu 31-28, pentru ca in semifinale sa invinga ACS Sport Caracal cu 39-29.In finala ... citește toată știrea