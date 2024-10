LPS Suceava a debutat cu o victorie in acest sezon competitional

Echipa de rugbi juniori I a LPS Suceava, campioana nationala en-titre, a debutat in noul sezon cu o victorie importanta, chiar in compania Rapid Bucuresti, formatia de care a trecut in finala din luna aprilie a acestui an.La finele saptamanii trecute, pe terenul "Unirea", a avut loc un meci frumos intre cele doua echipe, cu multe puncte si cu rasturnari de scor.Scorul final LPS Suceava - Rapid Bucuresti, 49-30.Pentru LPS Suceava au inscris eseuri Daniel Hostiuc, Ioan Onea (2 eseuri), ... citește toată știrea