LPS Suceava a devenit campioana judeteana in competitia destinata juniorilor U15, cu o etapa inainte de finalul play-off-ului.Echipa antrenata de Razvan Bigu si-a asigurat si din punct de vedere matematic titlul judetean, dupa ce s-a impus pe terenul celor de la CS Vicovu de Sus, cu scorul de 9-0, prin golurile inscrise de Messi Coaja (5), Sebastian Boamba (2) si Alin Hruscovschi (2).Cu o etapa ramasa din play-off, LPS Suceava are un avans de trei puncte in fruntea clasamentului, dar si ... citește toată știrea