LPS Suceava a reusit un succes de marca, castigand pe terenul echipei CSS Baia Mare

Echipa de rugbi juniori I a LPS Suceava a reusit o victorie de prestigiu, in deplasare, la Baia Mare, unde a jucat cu CS' din localitate.Meciul s-a jucat, la finele saptamanii trecute, cu o zi mai devreme decat era obisnuit, pentru ca juniorii care sunt legitimati si la seniori sa poata juca pentru RC Gura Humorului, in meciul de la Alba Iulia.Pe o ploaie care nu a contenit tot meciul, sucevenii s-au impus clar, cu 28-10. Singurele probleme au fost in jocul in gramada, echipa gazda fiind ... citește toată știrea