LPS Suceava lupta pentru medalii la turneul final

In perioada 12-16 iunie, municipiul Brasov va gazdui turneul final al campionatului national rezervat handbalistelor junioare 4. La competitie este prezenta si echipa LPS Suceava, care va evolua in grupa B, alaturi de Rapid Bucuresti, OK Sport Onesti si CSO Buhusi.Formatia suceveana este pregatita de Iulian Dugan si Florin Ciubotariu.Lot LPS SuceavaPortari: Teodora Elena Turca (2012), Ioana ... citește toată știrea