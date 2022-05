LPS Suceava, noua campioana a Romaniei la nivel de licee

Echipa de handbal masculin a LPS Suceava este noua campioana a Romaniei, la nivel de licee, in urma competitiei care s-a desfasurat sub egida Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar. Formatia antrenata de Iulian Dugan a castigat clar, cu 37-21 (21-9), meciul decisiv pentru titlu, disputat impotriva celor de la Colegiul Tehnic "Anghel Saligny", din Baia Mare, sucevenii impunandu-se de aceeasi maniera si in celelalte partide pe care le-au sustinut in cadrul turneului final de la Targu Jiu: 40-13 ... citeste toata stirea