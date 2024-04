LPS Suceava va intalni FC Player Bucuresti in semifinala Cupei Romaniei

> Prima mansa va avea loc maine, la BucurestiLPS Suceava va lupta pentru un loc in marea finala cu FC Player Bucuresti. Intalnirea se va disputa in dubla mansa, prima urmand a avea loc maine, 3 aprilie, la Bucuresti, si apoi, pe 17 aprilie, la Suceava.LPS Suceava s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei U17 la fotbal, dupa ce a invins, pe teren propriu, formatia LPS Satu Mare, cu scorul de 2-0.Echipa antrenata de Andrei Itco a ajuns in careul de asi al competitiei datorita golurilor ... citește toată știrea