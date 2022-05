Lupta pentru obtinerea locului de promovare in Liga a III-a se va da intre patru echipe

Sezonul regulat al Ligii a IV-a s-a incheiat la finele saptamanii trecute, odata cu disputarea meciurilor din etapa a XVIII-a. Primele patru clasate, Juniorul Suceava, Somuzul Preutesti, Siretul Dolhasca si Moldova Draguseni, s-au calificat in play-off-ul pentru promovare, care se va desfasura in sistem tur-retur. In play-out vor evolua formatiile pozitionate pe locurile 5-10 la finalul sezonului regulat, insa aici echipele vor juca una impotriva alteia doar o singura data.Partea a doua a ... citeste toata stirea