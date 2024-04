Luptatorii Andris si Dediu au adus bronzul la Suceava

In perioada 12-14 aprilie, Cupa Romaniei U20 la lupte a adunat luptatorii Romaniei la Calarasi, peste 300 de sportivi de la 73 de cluburi din intreaga tara confruntandu-se pe saltelele din Sala Polivalenta "Ion C. Neagu" in lupta pentru medalii.Organizat de Federatia Romana de Lupte (FRL), cu sprijinul Primariei Municipiului Calarasi, al Agentiei Nationale pentru Sport si al Asociatiei Clubul Sportiv "Micul Luptator" Calarasi, evenimentul a prilejuit pentru iubitorii de lupte suceveni, la ... citește toată știrea