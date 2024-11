Meci frumos al rugbistilor suceveni, in deplasare, cu Sportul Studentesc

Duminica, 3 noiembrie a.c., rugbistii de la CSM Bucovina Suceava au avut o deplasare la Bucuresti, pentru partida cu Sportul Studentesc, contand in cadrul etapei a XVI-a a Diviziei Nationale Seniori (DNS).Dupa o succesiune de esecuri in campionat, mai ales cele de pe teren propriu, echipa antrenata de Marcel Cretuleac si Vasile Conachi a facut un joc destul de bun in capitala, chiar daca sucevenii au pierdut in fata gazdelor cu scorul de 47-21 (28-7).Echipa noastra a punctat prin ... citește toată știrea