Meciuri speciale pentru echipele sucevene in acest sfarsit de saptamana

Ziua de sambata, 4 iunie, va fi una deosebit de interesanta pentru echipele de rugbi ale Sucevei, CSM si RC Gura Humorului. In cadrul etapei a VII-a, ultima a turului de campionat, CSM Suceava va primi, pe stadionul "Unirea", de la ora 11:00, vizita celei mai in forma grupari din acest moment din Romania, vicecampioana SCM Timisoara, in timp ce RC Gura Humorului va juca si ea acasa, pe stadionul "Tineretului", cu U Cluj. Meciul va avea loc de la ... citeste toata stirea