Medaliatii din competitiile nationale si internationale in anul 2022 au fost premiati de Primaria Falticeni

Joi, 15 decembrie, in cadrul celei de-a V-a editii a Galei de Excelenta, Primaria si Consiliul Local al Municipiului Falticeni au premiat pe cei mai buni 88 de tineri si copii sportivi si pe cei 14 antrenori care i-au pregatit. Au fost premiati sportivii care, in acest an, au urcat pe podium in competitiile nationale si internationale de volei, natatie, canotaj, atletism, tenis de camp, box si au dus cu mandrie numele orasului in concursurile nationale si internationale, fiind o prezenta ... citeste toata stirea