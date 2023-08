> Medalie de bronz pentru Ilie Sprincean si Oleg Nuta in proba de canoe dublu 1.000 de metriSportivul roman Catalin Chirila a castigat medalia de argint in proba de canoe simplu pe 1.000 metri, sambata, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Duisburg (Germania).Chirila, campionul mondial en titre in aceasta proba olimpica, nu a reusit dubla la Duisburg, dupa ce castigase aurul la 500 metri, dar a obtinut calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris de anul viitor.Sportivul legitimat ... citeste toata stirea