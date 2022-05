Medalie de argint pentru echipa CSU din Suceava

CSU din Suceava a disputat, la Ramnicu Valcea, meciurile din cadrul turneului final al Campionatului National de handbal masculin pentru juniori III. Echipa pregatita la acest turneu de Bogdan Soldanescu si Ioan Tcaciuc a avut un parcurs fara greseala pana in finala castigand detasat toate partidele disputate.Mari favoriti in finala cu formatia Liceului Tehnic "Liviu Rebreanu" din Turda, dupa ce in primul joc din grupe sucevenii i-au invins pe clujeni cu 61-37, handbalistii CSU din Suceava ... citeste toata stirea