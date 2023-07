Lacramioara Perijoc a pierdut finala Jocurilor Europene de la Cracovia la box, categoria 54 de kilograme, in fata bulgaroaicei Stanimira Petrova. Decizia arbitrilor a fost luata in unanimitate. Sportiva nascuta in localitatea suceveana Zamostea s-a calificat in finala dupa ce a trecut de campioana ... citeste toata stirea